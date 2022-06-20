حسن شحاتة عن حال الكرة المصرية: لو اتكلمت هغلط في ناس كتير..فيديو

قال حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، إنه حزين على حال الكرة المصرية التي تشهد تدهورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية.

وأضاف حسن شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «لو اتكلمت هغلط في ناس كتير أوي ودي مش عادتي، لأن احنا عايشين في حالة من العشوائية، والحل وضع خطة طويلة الأجل لتطوير الكرة بمصر أهمها انتظام مسابقة الدوري».

واستطرد «أنا مش محطوط في الصورة خالص خلال الفترة الأخيرة ومش عارف إيه السبب.. أنا أخدت 3 بطولات أمم إفريقيا متتالية، ورحيلي بعدها حاجة غريبة، ثم بعدها يتقال حسن شحاتة راحت أيامه دي حاجة غريبة لكن أنا مش زعلان».

واستكمل، أن المنتخب الوطني كان من المحتمل مشاركته في كأس العالم 2010، مشددًا أن الوضع الحالي يحتاج لمدرب أجنبي، في ظل الاهتمام الكبير الذي يلقاه سواء دعم إعلامي أو راتب كبير أو مميزات أخرى، إلا أنه من الضروري وجود خبراء مع المدرب الذي سيتولى المهمة.

واسترسل المعلم، أن منتخب مصر يحتاج لمدرب أجنبي يضيف له وليس العكس، مؤكدًا أن إيهاب جلال تعرض للظلم بإقالته، خاصة وأنه خاض مباراتين رسميتين فقط، قبل خوضه مباراة ودية، وهو أمر عشوائي للغاية، موجهًا رسالته إلى جلال «لا تفقد الثقة في نفسك أبدًا، وكيروش تولى المهمة بالمجاملة بسبب إنه وكيل محمد صلاح على عكس كوبر الذي حقق نجاحًا مع المنتخب الوطني وصعد مع المنتخب الوطني إلى المونديال ونهائي كأس أمم إفريقيا».

وواصل، موجهًا رسالته إلى محمد صلاح «أنت نجم من نجوم العالم، وكل ما حققته يؤكد أحقيتك بمكانتك الحالية، لكن لم تقدم شيء للمنتخب خصوصًا إن المنتظر منك الكثير، ومبدأي إن مفيش مدرب يمسك منتخب مصر طالما ماخدش بطولة حتى ولو محلية على الأقل».

وأضاف، أن مصر تمتلك مدربين أفضل من حسن شحاتة بكثير، مؤكدًا أنه يكره المجاملات الموجودة في الكرة المصرية في الفترة الحالية.