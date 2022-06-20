تحضيرات العيد.. طريقة عمل شوربة الكوارع

تعد شوربة الكوارع من الوصفات الشهيرة في مصر، وخاصة في عيد الأضحى، ويفضل العديد من الأشخاص تناولها، كما أنها تحتوي شوربة الكوارع على العديد من الفوائد الصحية.

وإليك طريقة تحضير شوربة الكوارع بالخطوات

مقادير شوربة الكوارع

2 فرد كوارع

1 ثمرة بصل كبيرة مقطعة

1 ثمرة ليمون معصورة

1 فص مستكة

1 فص حبهان

1 ملعقة صغيرة ملح

فلفل اسود مطحون

رشة كمون

3 فص ثوم مهروس

ورق لورى

خطوات تحضير شوربة الكوارع

أغسلي الكوارع جيدا بالماء ثم تنقع في ماء و خل لمدة 15 دقيقة.

صفى الكوارع من الماء و تغسل جيدا مرة أخرى.

في إناء على نار متوسطة نضع 3/4 الإناء ماء ثم نضع البصل و ورق اللورى ثم نضع الكوارع.

يزال الريم من على الوجه ( الطبقة التي تتكون بعد وضع الكوارع ) ثم تتبل بالملح و الفلفل و الثوم ثم تترك لمدة من ساعة الى ساعتين حتى تنضج.

ضعي الكوارع في طبق التقديم و يوضع عليها القليل من الشوربة ثم تقدم ساخنة مع الليمون.

