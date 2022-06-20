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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على أزمة أغنية "ماتجرحنيش"

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن أزمة أغنية ماتجرحنيش" مع الشاعر بهاء الدين محمد.

 

وقام أحد المتابعين بسؤالها عبر انستجرام، قائلاً: “إيه رأيك في كلام بهاء الدين محمد؟” لترد قائلة :" بصراحة مش شايفة ليه اي مبرر".

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وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أثارت حالة من الجدل الواسع عندما صرحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بندمها الشديد على أغنية “ماتجرحنيش” للشاعر بهاء الدين محمد. 

وأغضب تصريح شيرين عبد الوهاب الشاعر بهاء الدين محمد والذى قرر ان يهاجمها بقوة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لازمة شيرين عبد الوهاب وبهاء الدين محمد. 

البداية كانت مع الفنانة شيرين عبد الوهاب التى وجهت لها سؤالا عبر حسابها على انستحرام من احد متابعيها عن اغنية ندمت على تقديمها لترد قائلة : “اغنية ماتجرحنيش” للشاعر بهاء الدين محمد. 

بهاء الدين محمد وشيرين عبد الوهاب 

وهو الامر الذى اثار غضب الشاعر بهاء الدين محمد والذى قرر يرد عليها عبر صفحته على فيسبوك  : "مش متعود أرد على أى حد . ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما إتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد ف كل كارثة يدافع عنها !!!" .

وتابع بهاء الدين محمد : وحأتكلم بإختصار جدا :  المشهد الأول :  ..أول يوم دخلت شيرين عبدالوهاب مكتبى كانت مع الأستاذ نصر حروس اللى هو صاحب الفضل ف تقديمها وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكى وسألها نصر بتعيطى ليه ردت علشان أنا قاعده مع الأستاذ بهاء !!!" .

واضاف بهاء الدين محمد والمشهد الثانى : رشحتها تغنى كتير بنعشق ولولا موافقة نصر إحتراما للعشرة اللى بنا ماكانتش ح تغنيها لأنها كانت موقوفه من النقابة 

واوضح بهاء الدين محمد : المشهد الثالث .. لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللى أنا بأحبه وبأحترمه لقيته بيكلمنى نيابه عنها ويقولى سمعنى الجديد وده طبعا خطأ لأن اللى بيغنى مهما كان إسمه مش المفروض يغلط غلطة زى دى !!! لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول. 

وأشار بهاء الدين محمد الى المشهد الرابع والأخير : أغنية  ماتجرحنيش أنا لحد الأن مش عاجبنى غُنا شيرين مع إحترامى الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش ح يتم اللقاء . ، وماتجرحنيش من أهم أعمالى ومن حقى أدافع عنها نتاج تهور اللى غنيتها "

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شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب ماتجرحنيش الشاعر بهاء الدين محمد بهاء الدين محمد شيرين

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