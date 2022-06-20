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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع جديد.. الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة ترامب جنائيا على اقتحام الكونجرس

دونالد ترامب
دونالد ترامب

كشف استطلاع جديد للرأي عن تأكيد غالبية الشعب الأمريكي على ضرورة أن يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب اتهامات جنائية بشأن اقتحام الكونجرس العام الماضي 2021.

 

ووجد استطلاع نشرته شبكة "ايه بي سي" الأمريكية أن 58 بالمائة من المستطلعين قالوا إنه يجب توجيه تهم جنائية إلى ترامب، بينما قال 40 بالمائة من المستطلعين إن ترامب يجب ألا يواجه اتهامات.

 

وقال 46 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن ترامب يتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن هجوم الكابيتول، وقال 12 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن الرئيس السابق يتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية.

 

وبالمقارنة، قال 17 في المائة من المستطلعين إن ترامب يتحمل قدرًا من المسؤولية عما حدث في 6 يناير، ويعتقد 24 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن ترامب لا يتحمل أي مسؤولية عن تمرد الكابيتول.

 

أظهر استطلاع مماثل أجرته وسائل إعلام أمريكية في أوائل مايو أن 52٪ ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنه يجب توجيه تهم جنائية إلى ترامب لدوره في تمرد 6 يناير، بينما لم يوافق 42٪.

 

 

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