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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بلجان الغربية وتفعيل غرفة العمليات ..صور

طلاب وطالبات الثانوية
طلاب وطالبات الثانوية العامة

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية اليوم تزامنا مع توافد قبل قليل طلاب الثانوية العامه  في التوافد علي اللجان لأداء امتحان مادتي الدين والتربية الوطنية في أول أيام مارثون الثانوية العامة 2021/ 2022.
حيث يؤدي نحو 36 ألفا و699 طالبا وطالبة، منهم 18941 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و5393 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و12365 بالشعبة الأدبية، في 115 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

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وشدد المهندس ناصر حسن وكيل الوزارة، علي ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير بعد انتهاء اليوم الامتحاني، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، حيث تم توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية من الكمامات والمطهرات والكاشف الحراري، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان.

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وأضاف وكيل الوزارة، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية وفرشها بالأثاث المناسب للمرحلة الثانوية، كما تم تجهيز وفرش جميع استراحات السادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، والبالغ عددها 26 استراحة على مستوى الغربية، وذلك لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2022، وتم تجهيزها بالأثاث ووسائل الإعاشة الجيدة اللازمة، كما تم التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل كافة العقبات، والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة.

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وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع كل من مديرية أمن الغربية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، ومديرية الصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب داخل كل لجنة، ومديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق في محيط اللجان، ومنع الباعة الجائلين، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم، وتم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة، وتذليل كافة العقبات وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان.

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