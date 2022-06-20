اللقاحات البيطرية: 60% من الثروة الحيوانية موجودة لدى صغار المربين

19 منفذ لبيع الأمصال بأسعار مخفضة

قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال بحوث الأمصال و اللقاحات البيطرية، إن هناك 19 منفذا لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة للمربيين بـ 16 محافظة، موضحًا أن هذه المشروعات لها أهمية فى تعزيز الإنتاج.

وأضاف مدير معهد الأمصال بحوث الأمصال و اللقاحات البيطرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن توفير اللقاحات يحمى الثروة من الأمراض، و المشكلات التى تظهر، و الجميع يتذكر انفلونزا الطيور.

ولفت إلى أن حماية الإنسان من الأمراض يشترط علاج الحيوانات، وكشف أن 60% من الثروة الحيوانية موجودة لدي صغار المربيين، ومن المهم تحسين هذه الثروة.

وأشار إلى أن جميع اللقاحات و الأمصال متوفرة، وهناك توجيه من القيادة السياسية بتوفير هذه الأدوية بأسعار اقتصادية ومخفضة.

وأوضح أن الأسعار تكون مخفضة عن المنتجات المحلية بنسبة 30%، و المستورد بنسبة 60%، على العلبة الواحدة، وأكد أنه لا يوجد أى شروط للحصول على اللقاحات، ولكن اللقاحات تأخذ بعد التوعية، مؤكدًا أن هناك أشرف وتوعية من البيطريين، ولذلك ننصح أى مربي بالتوجيه للوحدة البيطرية حالة وجود بعض الأشياء على فم الحيوان، أو الامتناع عن الأكل.