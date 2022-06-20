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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من السبت للأربعاء| موعد عرض كاليجولا لـ محمد رزق على المسرح العائم

مشهد من المسرحية
مشهد من المسرحية

يعرض البيت الفني للمسرح، مسرحية "كاليجولا" على المسرح العائم بالمنيل، من السبت للأربعاء كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

المسرحية من إنتاج مسرح الشباب، وتأليف ألبير كامو وإعداد وإخراج محمد عز الدين، بطولة محمد على رزق، وأوتاكا، ورباب طارق، ومحمد العربي، وخالد الشامي، وشريف نبيل، ونهاد نزيه، وأحمد لطفي، ومصطفى صديق، ومحمد حسن، وأمجد عادل. ديكور حمدى عطية، وأزياء منار مجدي، ومكياج إسلام عباس، وتصميم إضاءة أبو بكر الشريف، وتنفيذ إضاءة ومساعد مخرج نورين ماهر، وإعداد موسيقى محمد خالد، وتعبير حركي هاني حسن.

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عرض كاليجولا على المسرح العائم.. صور

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تدور أحداث مسرحية "كاليجولا" حول الإمبراطور كايوس والشهير بكاليجولا، أحد أشهر الأباطرة في التاريخ، ويعد واحدًا من أشهر الطغاة في التاريخ الإنساني، حيث عرف بوحشيته وجنونه، وكان نموذجا للشر وجنون العظمة والقسوة، واستبدت به فكرة أنه إله على الأرض ويملك هذا العالم بأسره وله أن يفعل ما يحلو له.

كاليجولا البيت الفني للمسرح مسرح الشباب مسرحية كاليجولا جنون العظمة

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