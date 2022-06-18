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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يدخل مسرح حفله بالأردن بسيارة مطلية بالذهب.. صور

محمد رمضان
محمد رمضان

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد رمضان اثناء دخوله الى المسرح فى حفله بالأردن .

حيث دخل محمد رمضان  على المسرح وهو بسيارة مطلية بالذهب .

وكان نشر الفنان محمد رمضان فيديو له عبر حسابه بموقع انستجرام ، أثناء تجمع عشرات المواطنين فى الأردن لـ التقاط الصورة معه بعد صلاة الجمعة.

أردنيون يتجمعون حول محمد رمضان لـ التقاط الصور معه.. فيديو

اليوم.. محمد رمضان يلتقي بالجمهور الأردني في حفل غنائي كبير

وعلق محمد رمضان “ كل الحب للمملكة الاردنية الهاشمية ملكاً و شعباً #جمعة_مباركة ”.

يذكر أن، محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها، كما يواصل أيضا تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد "نمبر وان" من إخراج ياسر سامي.

وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل “المشوار” والذى شارك فى بطولته مع دينا الشربينى وإخراج محمد ياسين.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان مملكة الاردن انستجرام دينا الشربيني

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