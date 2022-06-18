محمد رمضان يدخل مسرح حفله بالأردن بسيارة مطلية بالذهب.. صور

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد رمضان اثناء دخوله الى المسرح فى حفله بالأردن .

حيث دخل محمد رمضان على المسرح وهو بسيارة مطلية بالذهب .

وكان نشر الفنان محمد رمضان فيديو له عبر حسابه بموقع انستجرام ، أثناء تجمع عشرات المواطنين فى الأردن لـ التقاط الصورة معه بعد صلاة الجمعة.

وعلق محمد رمضان “ كل الحب للمملكة الاردنية الهاشمية ملكاً و شعباً #جمعة_مباركة ”.

يذكر أن، محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية "بلالين" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها، كما يواصل أيضا تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد "نمبر وان" من إخراج ياسر سامي.

وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل “المشوار” والذى شارك فى بطولته مع دينا الشربينى وإخراج محمد ياسين.