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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8 لاعبين يمثلون منتخب مصر للتايكوندو في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر

سيف عيسى
سيف عيسى

أعلن اتحاد التايكوندو، برئاسة محمد مصطفي، قائمة المنتخب المقرر مشاركته في دورة ألعاب البحر المتوسط، والتي تقام بالجزائر في الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة المنتخب كلا من: مصطفى فرج تحت 58 ك، إياد بركات تحت  68 ك ، سيف عيسى تحت 80 ك ، أحمد راوي فوق  80 ك، وعلى مستوى اللاعبات تشارك شهد سامي تحت 49 ك ، أشرقت نبيل تحت 57 ك ، أية شحاته تحت 67 ك ، ميسون إيهاب فوق 67 ك ، بالإضافة إلى المشرف العام على المنتخب الأول المهندس محمد عجيزه.

وغادر وفد مقدمة بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط، أمس الأول، إلى مدينة وهران الجزائرية من أجل التجهيز لاستقبال بعثة مصر.

وتوجه الوفد، برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط والدكتور الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة والبعثة الإدارية الأستاذة لميس غازي إدارة الشئون الفنية، والدكتور أسامة صادق إدارة العلاقات العامة، وخالد حسن وعادل عبد الدايم الإدارة المالية، وإداري البعثة طارق سليمان، وأشرف عابد، والبعثة الطبية الدكتورة أماني عبد الفتاح والدكتور محمد سليم.

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