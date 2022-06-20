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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام الزمالك

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين خاضوا مباراة الزمالك أمس في الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب مع بداية المران، قبل أن يستكمل اللاعبون فقرات التدريب في الجيم.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمباراة غزل المحلة والمحدد لها الأربعاء المقبل.

وتعادل الأهلي أمام الزمالك أمس بنتيجة ٢-٢، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي we السلام ضمن مؤجلات الجولة ٢٠ لمسابقة الدوري الممتاز.

 

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النادي الأهلي ملعب التتش بالجزيرة الدوري الممتاز غزل المحلة

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