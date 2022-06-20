تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين خاضوا مباراة الزمالك أمس في الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب مع بداية المران، قبل أن يستكمل اللاعبون فقرات التدريب في الجيم.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمباراة غزل المحلة والمحدد لها الأربعاء المقبل.

وتعادل الأهلي أمام الزمالك أمس بنتيجة ٢-٢، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي we السلام ضمن مؤجلات الجولة ٢٠ لمسابقة الدوري الممتاز.