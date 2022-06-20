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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالعريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

عرضت قناة تن مقطع فيديو لـ تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الثانوية العامة في عدد من مدارس مدينة العريش، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب توفير كافة احتياجات الطلاب باللجان لتيسير أدائهم الامتحانات.

وقال المحافظ خلال الفيديو :" اليوم بدء امتحانات الثانوية ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب، موضحًا أن المحافظة بها 16 لجنة رئيسية، وأن عدد الطلاب 3176 طالب بجميع التخصصات علمى وأدبي".

وأوضح أنه تم تجهيز 17 استراحة بالمحافظة لـ مراقبي الامتحانات القادمين من محافظات آخري.

 

محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة امتحانات الثانوية الثانوية العامة الامتحانات

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