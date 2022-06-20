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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 8 حالات تعد بإجمالي مساحة 526 متر مربع بالبحيرة

حملات إزالة
حملات إزالة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة  التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وازالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء.

 وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

حيث أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 3 مراكز عن إزالة 8 حالات تعدي  بإجمالي مساحة بلغت 526 م٢ عبارة عن إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 231 م٢ بكفر الدوار و 3 حالات تعدي بمساحة 145 م٢ بوادي النطرون وحالة تعدي بمساحة 150 م٢ بالدلنجات.

 

البحيرة محافظ البحيرة إزالة التعديات الرقعة الزراعية حملات ازالة التعديات اللواء هشام آمنه الإجراءات التعدي

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