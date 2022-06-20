إزالة 8 حالات تعد بإجمالي مساحة 526 متر مربع بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع اى تعدى جديد نهائيا وازالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء.

وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ،وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

حيث أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 3 مراكز عن إزالة 8 حالات تعدي بإجمالي مساحة بلغت 526 م٢ عبارة عن إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 231 م٢ بكفر الدوار و 3 حالات تعدي بمساحة 145 م٢ بوادي النطرون وحالة تعدي بمساحة 150 م٢ بالدلنجات.