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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الاتحاد السكندري يعقد اجتماعا لبحث ترتيبات المرحلة القادمة لقطاع كرة القدم

صدى البلد

عقد  محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى وأحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي ورئيس لجنة الكرة اجتماعاً بالكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم وعضو لجنة الكرة.

وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن الاجتماع يأتي  لبحث واستعراض الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد و التي من شأنها إضافة مزيد من التطوير لقطاع الناشئين وكذلك المحافظة على المستوى المتميز الذى ظهر به القطاع خلال الموسم المنتهى.

واستعرض  الحضور التصور  الخاص بالمرحلة المقبلة و الذي  تضمن مقترح التشكيل الجديد للجهاز الفني والإداري لفرق قطاع الناشئين.  
ومن المنتظر أن  يتم عقد اجتماع الأسبوع القادم لاعتماد التشكيل النهائي للجهاز الفني والإداري للقطاع وكذلك أيضاً اعتماد جميع النقاط الخاصة بتطوير قطاع كرة القدم.

الاتحاد السكندري نادي الاتحاد السكندري كرة القدم محمد مصيلحي أحمد عبد المجيد رئيس نادي الاتحاد

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