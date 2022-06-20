رئيس مجلس الشوري البحريني: قمة شرم الشيخ تدعم مسيرة العمل العربي المشترك

أكد علي الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، أنَّ القمة الثلاثية، التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية والتي استضاف فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي كلا من الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية تؤكد أهمية تعميق الشراكات الإستراتيجية، وتعزيز التعاون البنّاء والتنسيق المتواصل، بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك، ويفتح الآفاق نحو مزيدٍ من مجالات التنمية والتقدم.

وأعرب رئيس مجلس الشورى البحريني عن الفخر والاعتزاز بالنهج الملكي السامي للملك ودعمه المتواصل لمسارات التعاون المشترك بين الدول العربية، منوّهًا بالعلاقات والروابط الأخوية المتينة، وأواصر المحبة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

ونوّه رئيس مجلس الشورى بالحرص والاهتمام الذي يوليه ملك البحرين والعاهل الأردني والرئيس المصري، في بحث ومناقشة مختلف الموضوعات والقضايا العربية، والنظر في التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس مجلس الشورى أهمية مواصلة الجهود والمساعي لتعزيز وحماية الأمن القومي العربي، ومساندة المبادرات التي تسهم في مواجهة الإرهاب، والعمل على ترسيخ الاستقرار والأمن لشعوب ودول المنطقة.