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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: 38 مجزرا حكوميا و8 معارض رئيسية استعدادا لعيد الأضحى

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الاثنين، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، حيث ناقش رئيس الوزراء عددا من الملفات والتى من بينها متابعة موقف توريد القمح، ومدى توافر السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين من خلال العديد من المنافذ التابعة للجهات الحكومية، أو التى يتم إقامتها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من جانب المحافظين للتأكد من إجراءات تأمين اللجان، وتوفير الخدمات اللوجستية المطلوبة، بما يسهم فى خروج الامتحانات بصورة تضمن تكافؤ الفرص لكافة الطلاب، وبدون حدوث أى مشكلات.

 

وأكد رئيس الوزراء، أهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً في هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة لوزير الزراعة، والخاصة بزيادة الرؤوس الحية التي سيتم توفيرها للحفاظ على استقرار الأسعار، مع التأكيد على توافر السلع المختلفة.

 

وأعلن محافظ المنيا، إنه تم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز 38 مجزر حكومي، كما تم التوجيه بالتنسيق الدائم والمستمر بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للقيام بأعمال رفع المخلفات الناتجة عن ذبح الاضاحي والتخلص منها وفقا للمعايير البيئية والقواعد الصحية والبيطرية المتبعة، كما تم التوجيه بفتح جميع المجازر لمدة 24 ساعة على مدار اليوم الواحد خلال فترة أيام عيد الأضحى لاستقبال الأهالي لذبح الاضاحي بالمجان.

 

وأكد المحافظ، إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالاستمرار في إقامة معارض "أهلا رمضان" حتى نهاية العام الحالي، حيث تم إقامة 8 معارض رئيسية بجميع مراكز المحافظة وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتقديم اللحوم بأسعار تنافسية خلال فترة عيد الأضحى.

 

وأوضح محافظ المنيا، أن الشون والصوامع الحكومية تواصل استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2022، حيث تم تحقيق المستهدف بنسبة 106%، من خلال توريد 477334 طن حتى الآن، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الأقماح.

الثانوية العامة مجلس الوزراء المحافظين الدكتور مصطفى مدبولى محصول القمح تعديات على الأراضي الزراعية

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