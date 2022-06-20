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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للأمناء: امتحانات الثانوية العامة مؤمنة ويجب عدم الخلط بين الغش والتسريب

رئيس المجلس الأعلى
رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين

أكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن ظهور عدد من حالات الغش الإلكتروني  تمثل وقائع سلبية ولم تتجاوز  9 حالات فى اليوم الأول للامتحانات ، من بين 707 آلاف طالب وطالبة أدوا الاختبارات فى أمان وهدوء وفقا لما أعلنته غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.

ودعا "رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين" لوقف الاستخدام العشوائى لكلمة تسريب ، خاصة أن الرأى العام أصبح يخلط  بين الغش والتسريب ، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتأمين الامتحانات على أعلى المستويات، ومنع تسريب الامتحانات

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لا يدخر جهدا من أجل خروج الامتحانات في أفضل صورة ممكنة، ومواجهة أي مخالفة. 

ونفى " رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين" حدوث أي محاولات تسريب، مؤكدا أن ما يحدث مجرد حالات غش قليلة جدا مقارنة بعدد الطلاب الذى يتجاوز 707 آلاف طالب وطالبة.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، باليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة ، الذى مر بسلام دون مشكلات ، خاصة أن الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم ، والمحليات ، وجميع الجهات المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة ، وفرت جميع السبل والإمكانيات ، لتحقيق راحة الطلاب، وجميع المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة.

كان  "رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين" قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة التى انطلقت اليوم باختبارات المواد غير المضافة للمجموع ، تليها امتحانات المواد الأساسية 26 من نفس الشهر والتى تستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تخصيص رقمين عبر تطبيق الواتس أب
 01065125739  والرقم الثاني 01065125916  ، لتلقى أى شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والعمل على سرعة حلها ، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، وجميع المديريات التعليمية بالمحافظات  . 
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ووجه "رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين" ، جميع مجالس الأمناء بالمحافظات المرور بمتابعة الشكاوي والعمل على حلها  ومتابعة استراحات المعلمين ، للتأكد من جاهزيتها والمساعدة فى توفير كل ما يحتاجه المراقبين والملاحظين خلال فترة عملهم بالامتحانات، والحرص على توفير الهدوء والجو المناسب للطلاب داخل اللجان .

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