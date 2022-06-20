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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شكري ونظيرته الفرنسية يبحثان العلاقات الإستراتيجية والتشاور المستمر بين البلدين ..صور

شكري ونظيرته الفرنسية
شكري ونظيرته الفرنسية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا"، وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية والتشاور المستمر بين مصر وفرنسا.
 وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدم التهنئة لنظيرته الفرنسية على تولي مهام منصبها في ٣٠ مايو الماضي، متمنياً لها التوفيق في مهمامها، موجهاً لها دعوة لزيارة القاهرة لتعزيز العمل المشترك.

وأعرب “شكري”، عن التطلع لاستمرار العمل الوثيق بين البلدين لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية المتنامية، مع الإشارة إلى التقدير لمشاركة الجانب الفرنسي في مشروعات التنمية الجارية في مصر.

وأضاف السفير حافظ، أن الوزير شكري عرض الجهود التي تقوم بها مصر في ظل استضافتها ورئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وأهمية التنسيق المصري الفرنسي لتعزيز جهود إنجاح المؤتمر.

كما تبادل الوزير شكري ونظيرته الفرنسية وجهات النظر حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في أوكرانيا والأوضاع في ليبيا.

وأشار السفير حافظ، إلى أن الوزير شكري والوزيرة الفرنسية اتفقا في ختام اللقاء على مواصلة التعاون الوثيق والتشاور لتحقيق مصالح البلدين وتنسيق مواقفهما حيال مختلف القضايا.

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