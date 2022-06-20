تعيين80 ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة.. تفاصيل باب الأجور في الموازنة الجديدة

أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن 400 مليار جنية لباب الأجور في الموازنة، وتعيين 80 ألف من المعلمين والأطباء والصيادلة.

وأضاف ياسر عمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 500 مليون جنية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين كحافز جودة، متابعا أنه تم إقرار 80 ألف فرصة عمل في الموازنة الجديدة، وتعيين 30 ألف معلم.

وتابع النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حصلنا على موافقة الحكومة لإقرار حافز جودة لمعلمي الصف الخامس الابتدائي ابتداء من العام المقبل، ودولار واحد ارتفاعا في سعر النفط يفرق مليار جنيه في الموازن.

وأكمل ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على الشعب والحكومة أن تضع يداها في أيد بعض لنعبر المرحلة الحالية وهذه الموازنة صعبة جدا، لافتا إلى أن الحكومة لم تتأخر في توفير الأموال في ظل الإمكانيات المتاحة.

