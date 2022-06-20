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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يؤكد ثوابت موقف مصر حيال سد النهضة في مباحثاته مع دوق لوكسمبورج

شكري في مباحثاته
شكري في مباحثاته مع دوق لوكسمبورج الاكبر

استقبل صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر للكسمبورج "هنري" وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، وذلك في إطار توثيق وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ولوكسمبورج. 


وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشاد بالتعاون الراهن بين مصر ولوكسمبورج، والتطلع لتعزيز هذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لاسيما من خلال تبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على مستوى الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالتعاون الفني في البلدين بما يُسهم في تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات. 


وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري عرض أوجه التحديث الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات، والتي خلقت بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى التطلع إلى تعزيز الاستثمارات اللوكسمبورجية في مصر وخاصة في مجالات الطاقة النظيفة، لاسيما في ظل آفاق التعاون الكبيرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. كما تناول الوزير شكري الجهود التي تقوم بها مصر للحشد الدولي لإنجاح الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك في ظل اهتمام الدوق الأكبر بهذا الحدث العالمي. 


أشار السفير حافظ إلى أن اللقاء مع الدوق الأكبر شهد أيضاً نقاشاً حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة في أوكرانيا وتداعيتها على أزمة الغذاء الحالية، فضلاً عن تطورات القضية الفلسطينية، كما أكد الوزير شكري على ثوابت الموقف المصري حيال قضية سد النهضة.

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