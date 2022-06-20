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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعادل الأهلي والزمالك .. شيكابالا يساهم في 12 هدفا بمباريات القمة

صدى البلد

انتهت أحداث مباراة الزمالك والاهلي بالتعادل بهدفين لكل منهما أمس على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

ونجح محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك في صناعة هدف وتسجيل آخر في مباراة القمة المؤجلة من الجولة 20 بالدوري.

وافتتح أشرف بنشرقي التسجيل للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي بالدوري المصري، ليصبح ثاني أهدافه في القمة ويعادل النتيجة.

وعادل بنشرقي النتيجة في الدقيقة 68 بعد عرضية رائعة من محمود عبد الرازق شيكابالا.

ونجح شيكابالا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 76 بعد عرضية أرضية من يوسف أسامة نبيه أخطأ في تقديرها محمد الشناوي لتصل إلى قائد الزمالك.

وبذلك ساهم شيكابالا في 12 هدفا بتاريخ مشاركاته الـ 25 في مباريات القمة.

ونجح شيكابالا في تسجيل أربعة أهداف وصناعة 8 آخرين خلال 25 مباراة بمختلف المسابقات.

أما بنشرقي الدولي المغربي فيلعب ثامن مباريات القمة المصرية منذ انضمامه إلى الزمالك.

ورفع بنشرقي رصيده إلى ستة أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.

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