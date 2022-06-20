عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولا المجرمين.. عصابة من القرود تخطف رضيع أحدهم وتقتله بوحشية

القرد الضحية وامه
القرد الضحية وامه

قتل قرد صغير بعمر شهر، على يد قرد آخر اقتحم منزل عائلة القرد الصغير في قرية تنزانية وخطفه بعيدا.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كان القرد الصغير الذي بدعى "لوهيبة سعيد" يرضع من أمه "شيماء" في قارية موامجونجو غرب تنزانيا. قبل تعرضه للاختطاف والقتل على يد قرد أخر.

 

وبدأ الحادث الشنيع حين غزت عصابة من القرود منزل القرد الرضيع  واختطفوه من بين أحضان أمه.

 

وتوضح التقارير الأخبارية، أن القرد الرضيع أصيب في رأسه ورقبته وتوفي أثناء العلاج الطبي الطارئ.

 

وقال القائد الإقليمي جيمس مانياما، إن القرويين حاولوا استخدام القوة في محاولة لإنقاذ القرد الرضيع من بين أيديهم. 


وذكرت صحيفة "ذا سيتيزن" التنزانية، أن القرد الشرس اختطف القرد الرضيع وقتله بعد ذلك.

 

وقال مانياما: “صرخت طلباً للمساعدة وهرع القرويون إلى منزل القردة لمساعدتها في إعادة طفلها المعروف باسم لوهيبة سعيد، من بين مجموعة القرود”، مضيفاً: "ولكن عندما حاولوا إعادته بالقوة أصيب القرد الرضيع في رأسه ورقبته".

 

فيما حثت الشرطة المواطنين على مراقبة الحيوانات الخطرة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

لدفنها بمسقط رأسها.. خروج جثمان طالبة المنصورة من مشرحة المستشفى العام ..شاهد

موضوعات متعلقة

رجل مختل يقدم على تصرف غريب أعلى عربية شرطة بلوس أنجلوس| فيديو

شاهد.. لحظة تدمير دبابة روسية ومركبتي مشاة قتالية بأوكرانيا

شاهد| تلفريك يتعطل بمجموعة سائحين فوق جبال بالهند

أم إنجليزية تكتشف أمرا مفزعا بسبب هروب ابنتها من النوم بغرفتها.. تفاصيل

العثور على سحر أسود بملعب بريطاني في صدمة مرعبة.. تفاصيل

شخصية تلفزيونية شهير يكذب ناسا بشأن اكتشاف برج صخري بالمريخ

اكتشاف حذاء أثري لطفلة يهودية سجينت بهولندا خلال الحرب العالمية الثانية| صور

شاهد| ولادة جدى بأطول أذن قي العالم طولها 19 بوصة

ترشيحاتنا

كاف: نهاية الشهر المقبل أخر موعد لاستلام أسماء الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية

زيادة جديدة لأسعار جيلي أوكافانجو موديل 2022 في مصر .. صور

رائد المناخ للرئاسة المصرية: 22 دولة إفريقية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.. وتخفيض الانبعاثات يجلب استثمارات 24.7 تريليون دولار

روسيا: الغرب محرض في أزمة الغذاء.. وموقفه مدمر في ارتفاع الأسعار

الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي في مطار القاهرة .. بث مباشر

يبدأ فلكيا غدا.. الأرصاد تحذر المواطنين: صيف هذا العام شديد الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

صعود أول مغامر من ذوي الهمم إلى قمة كاميربا بجبل علبة بحلايب

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ