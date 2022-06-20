ولا المجرمين.. عصابة من القرود تخطف رضيع أحدهم وتقتله بوحشية

قتل قرد صغير بعمر شهر، على يد قرد آخر اقتحم منزل عائلة القرد الصغير في قرية تنزانية وخطفه بعيدا.





ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كان القرد الصغير الذي بدعى "لوهيبة سعيد" يرضع من أمه "شيماء" في قارية موامجونجو غرب تنزانيا. قبل تعرضه للاختطاف والقتل على يد قرد أخر.

وبدأ الحادث الشنيع حين غزت عصابة من القرود منزل القرد الرضيع واختطفوه من بين أحضان أمه.

وتوضح التقارير الأخبارية، أن القرد الرضيع أصيب في رأسه ورقبته وتوفي أثناء العلاج الطبي الطارئ.

وقال القائد الإقليمي جيمس مانياما، إن القرويين حاولوا استخدام القوة في محاولة لإنقاذ القرد الرضيع من بين أيديهم.



وذكرت صحيفة "ذا سيتيزن" التنزانية، أن القرد الشرس اختطف القرد الرضيع وقتله بعد ذلك.

وقال مانياما: “صرخت طلباً للمساعدة وهرع القرويون إلى منزل القردة لمساعدتها في إعادة طفلها المعروف باسم لوهيبة سعيد، من بين مجموعة القرود”، مضيفاً: "ولكن عندما حاولوا إعادته بالقوة أصيب القرد الرضيع في رأسه ورقبته".

فيما حثت الشرطة المواطنين على مراقبة الحيوانات الخطرة.