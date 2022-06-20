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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد أبو بكر: عدم إقامة مهرجان الجونة خسارة ثقافية وسياحية لمصر

صدى البلد

نشر خالد أبو بكر، الإعلامي والمحامي الدولي، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”. 

وكتب خالد أبو بكر: "أتمني أن يكون تم تأجيله فقط .. الإعلان عن عدم إقامة مهرجان الجونة السينمائي في موعده هذا العام خسارة ثقافية وسياحية لمصر.

وأصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائى بيانات تعلن تأجيل فاعليات المهرجان هذا العام.

وجاء نص البيان: “تعلن إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل فاعليات الدورة السادسة للمهرجان والتي كان من المقرر عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر القادم للعام القادم في موعد يتم تحديده لاحقا”.

وتابع: "جاء هذا القرار حرصاً وإيماناً من إدارة مهرجان الجونة السينمائي على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان الجونة السينمائي على المستويين الفني والسياحي محلياً وعالمياً، أخذًا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان.

وأضاف: “ستقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بشكل دوري في الفترة المقبلة”.

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