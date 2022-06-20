دييجو دوريجاراي يفسخ تعاقده مع الإسماعيلي رسميا

فسخ الأرجنتيني دييجو دوريجاراي، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، اليوم، الإثنين، تعاقده مع الدراويش بسبب مستحقاته المتأخرة.

وقال دييجو، في بيان عبر صفحته الرسمية، على تطبيق إنستجرام: «أود أن أبلغ الجماهير أنه لسوء الحظ، وبسبب الأخطاء المتكررة والإساءات المستمرة، فقد أنهيت عقدي مع الإسماعيلي من طرف واحد».

وأضاف: «أنا ممتن جدا لجماهير الإسماعيلي على الدعم الذي قدموه لي طوال فترة إقامتي على قدرتهم على تحمل ظروف ناديهم على الرغم من كل المشاكل في النهاية أشكر زملائي والعاملين في النادي على اللحظات السعيدة التي أمضيناها والتي ستظل دائما في ذاكرتي».

يذكر أن دييجو انضم للإسماعيلي خلال شهر يناير الماضي، وشارك مع الفريق في 10 مباريات وسجل خلالها هدفا واحدا.