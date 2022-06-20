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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

سمير نصيروف: علماء أذربيجان درسوا بالأزهر

رئيس جالية أذربيجان
رئيس جالية أذربيجان في حوار لصدى البلد

قال الدكتور سمير نصيروف ، رئيس جالية أذربيجان في مصر ، إن العلاقات المصرية الأذربيجانية قوية جدا على مر التاريخ ، حتى من يدرس تاريخ مصر يجد أن هناك اتفاقية تحالف بين مصر وأذربيجان .


وأضاف نصيروف في حوار لصدى البلد، أن شعب أذربيجان يحب مصر حبا جما، لدرجة أنهم يسمون ويطلقون اسم مصر على أبنائهم، فهناك وزير التعليم العالي سابقا في أذربيجان كان اسمه مصر.

وأشار إلى أنه عبر التاريخ نجد أن هناك تواجد مصري في أذربيجان والعكس، ولما فتحت أذربيجان، انتقلت القبائل المصرية والشامية إلى أذربيجان، منوها أنني لم أجد عالما في أذربيجان إلا جاء إلى مصر ودرس في الأزهر الشريف.

وأوضح، أن الكثير من الناس لا يعرفون أن جذور صلاح الدين الأيوبي تعود إلى بلدة الدوين في شمال أذربيجان، وتقول بعض المصادر أنه بعد الحرب العالمية الثانية انتقل أكثر من عشرة آلاف أذربيجاني إلى مصر.


وذكر أن هناك بعد استقلال أذربيجان في بداية التسيعينات جاء الكثير من طلاب أذربيجان للدراسة في الأزهر الشريف، منوها أنه إلى يومنا هذا لم يبنى معهد أزهري في أذربيجان، ولكن الآن نحاول المبادرة إلى التعاون مع الأزهر لإقامة معهد أزهري في أذربيجان.

وذكر أن وجود الأزهر في أذربيجان سيساهم في خدمة المنطقة بأكملها على المستوى الدعوى والتعليمي، منوها أن أذربيجان مركز لدول القوقاز، حتى أن المشيخة الإسلامية لدول القوقاز موجودة في أذربيجان.

اذربيجان جالية أذربيجان في مصر سمير نصيروف العلاقات المصرية الأذربيجانية الازهر الشريف صلاح الدين الايوبي

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