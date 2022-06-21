ننشر صور استقبال الرئيس السيسي لـ ولي العهد السعودي في مطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس بمطار القاهرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة ويحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين.

وتضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها حسبما ذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية .

وأضاف أن سيتم التباحث أيضا حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.