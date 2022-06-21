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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الرصيف.. شاهد أحدث ظهور لـ أسماء جلال عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها صورة جديدة  وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء جلال بإطلالة جذابة ناعمة من علي الرصيف برفقة كلبها  ، وهو ما حاز علي اعجاب متابعيها .

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يذكر أن أسماء جلال خاضت السباق الرمضاني لعام 2021، من خلال ظهورها في مسلسل “موسى” الذي يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان، إلى جوار عدد من كبار النجوم أبرزهم رياض الخولي، عبير صبري، سمية الخشاب، منذر رياحنة، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

كما شاركت أسماء جلال، في مسلسل آخر جاء ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2021، ألا وهو مسلسل “خلي بالك من زيزي”، الذي نال إعجاب الجمهور، وحصل على إشادات واسعة من قبل المشاهدين.

 

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