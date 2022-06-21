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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

شوبير: نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة خلال النسخة المقبلة

صدى البلد

أكد الإعلامى أحمد شوبير، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في النسخة المقبلة من مباراة واحدة.


وطالب شوبير اتحاد الكرة بضرورة التقدم بطلب استضافة نهائى أفريقيا والكونفدرالية مبكرا. 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2022 / 2023، التى تنطلق الأدوار التمهيدية للمسابقتين الجمعة 12 أغسطس، وكذلك المباراة النهائية للمسابقتين.

وكشف الاتحاد الأفريقي، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا سيقام من مباراة واحدة تقام في الفترة من 2 إلى 11 يونيو 2023.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على عدم تغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي استقر عليه منذ 3 أعوام لإقامته من مباراة واحدة، وكان قد اعترض عليه النادي الأهلي بشكل رسمي في مخاطبة رسمية ومؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة القادمة لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، في التوقيت المذكور، على أن يجرى الدور التمهيدي الثاني، خلال الفترة ما بين 7 و9 أكتوبر 2022.

كان الوداد قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت نهاية الشهر الماضي في الدار البيضاء بالمغرب.

 

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