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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: اتهام أبو جبل بالهروب من القمة وفيريرا ينحاز له.. فيديو

صدى البلد

 


كشف الإعلامي محمد شبانة، أن أثار أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك جدلًا كبيرًا في الساعات الماضية بعد تصريحاته بشأن هروب أحد لاعبي الفريق من لقاء القمة بالأمس.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، وقرر مسئولو نادي الزمالك فتح ملف التحقيق في غياب محمد أبو جبل بعدما أكد اللاعب إصابته وعدم قدرته على المشاركة بعد عودته من معسكر المنتخب الوطني الأخير، وكانت المفاجأة بتأكيدات الجهاز الطبي للزمالك بأن الحارس لا يعاني من إصابة قوية تمنعه من المشاركة في المباراة وأنه يمكنه خوض اللقاء

وأكمل شبانة، اللاعب الذي يقصده أمير مرتضى هو محمد أبو جبل حارس الفريق والذي غاب عن المشاركة في مباراة الأمس بداعي الإصابة، ولم يشارك اللاعب منذ عودته من معسكر المنتخب بسبب الإصابة.

وأوضح شبانة، إدارة الزمالك فتحت ملف التحقيق في الأمر وقرروا توقيع عقوبات على الحارس وفرض خصومات عليه وذلك حال التأكد من تمرده وترك قرار مشاركته في اللقاءات المقبلة بيد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق والذي اعتمد على محمد عواد في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

وأتم شبانة، وتسيطر حالة من الغضب الشديد على مسئولي الزمالك تجاه أبو جبل وتصرفاته في الفترة الماضية وشعورهم بأن اللاعب يحاول لي ذراع النادي حال عدم تواجده في التشكيل الأساسي وهو ما حدث في مباراة القمة بعدما علم بأن محمد عواد هو الذي سيشارك.

 

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