هل الضغط على الأنف يجعلها كبيرة؟.. إليك أفضل التمارين لتصغيرها

تتسائل الكثير من الفتيات هل الضغط على الأنف يكبرها، وما هى اهم التمارين لتصغير الأنف.

وفقا لما نشره موقع هيلثي أن الانف عنصر جمالي هام في الوجه لهذا يري الكثير من الرجال و النساء الذين يقومون بعمليات تجميل الأنف و التي تعتبر من أكثر عمليات التجميل انتشارا لدورها الهام في تجميل الوجه و لكن هناك أشخاص آخرون يبحثون عن طرق تجميل الانف دون عمليات جراحية.

يعتبر الأنف عضو هام في جسم الإنسان، وصاحب حاسّة من أهمّ الحواس الخمس، ولكنّ شكل الأنف يختلف من شخصٍ إلى آخر ومن عائلةٍ إلى أخرى ومن بيئة إلى أخرى، فشكل الأنف له عدة عوامل جينية مؤثرة في حجمه وشكله و طوله و عرضه، والكثيرون يتساءلون عن العوامل الخارجية التي من الممكن أن تؤثر في تكبيره أو تصغيره، ومن هذه المؤثرات الخارجية ممارسة الضغط على الأنف لتكبيره.

هل الضغط على الأنف يكبّرها

هناك اعتقاد خاطئ لدي الكثيرون من أصحاب الأنف الصغيرة يتوهمون أنهم إذا قاموا بالضغط على الأنف ستكبر، و لكنّ أكثر الدراسات أثبتت بأنّه من خلال الضغط على الأنف لا يحدث أي كبر، ولكن هناك بعض الحالات القليلة من الضغط الشديد على الأنف يؤدي إلى تليّف يودي إلى قليل من الكبر ولكن ذلك يصنّف ضمن الحالات المرضية.

تمارين لتصغير الأنف

الضغط على الانف هو من أساليب تصغيرها وليس تكبيرها وهناك تمارين الضغط على الأنف لتصغيره مثل:

-إذا كان التصغير المطلوب في عرض الانف فيتم الضغط بسبابتَي اليدين اليمنى واليسرى معاً على فتحتي الانف من الاتجاهين لمدة خمس ثواني، نكرر هذه الحركة عشر مرات في كل دفعة ونكررها يوميّاً من ثلاث إلى خمس مرات يوميّاً ولمدة خمسة عشر يوما، وهذا ما يؤدي إلى تصغير الانف.



-إذا كان التصغير المرغوب به بموضوع العرض والارتفاع فيتم الضغط بسبّابة اليد اليمنى على رأس الأنف إلى الأسفل ونقوم بضغط الفتحتين بسبابة وإبهام اليد اليسرى لمدة عشر ثواني ونكرر ذلك عشر مرات في كل دفعة مع تكرار ذلك التّمرين خمس مرات يوميّاً ولمدة شهر مما سيؤدي لتصغير الأنف.

تصغير الأنف بواسطة العمليات التجميلية



العمليات التجميلية لتصغير الانف من العمليات التي تختلف من شخص لآخر، وهناك نوعين من العمليات:

العمليات التي تحتاج لاستئصال جزء من عظم الأنف من أجل تصغيره وهذا النوع من العمليات يحتاج لتخدير عام.

العمليات التي تحتاج استئصال جزء من الغضروف لتصغير الانف أو جزء من جلد فتحات الأنف، وهذا النوع يكتفي الجراح بالتّخدير الموضعي.



نظراً لأهميّة منظر الأنف في جمال الوجه او عدمها فإنّ الكثيرين يسعون لتحسين منظر الأنف لديهم والحصول على انف متجانس ومتناسب مع شكل الوجه وضخامته، ولكن نظراً لأهميّة منظر الانف ما يزال الكثير يتساءلون.