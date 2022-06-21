بلاغ عن سرقة فيلا في التجمع الأول يكشف عن عصابة الشقق

ضبط رجال المباحث تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن ، إعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بضبط أحد الأشخاص حال شروعه فى سرقة فيلا بأحد التجمعات السكنية بدائرة القسم بالإشتراك مع آخر .

إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتم ضبط المذكور (سائق – مقيم بالقليوبية– له معلومات جنائية) وبحوزته سلاح أبيض مطواه وبسؤال المُبلغ (طالب – مقيم بمحل البلاغ) بأنه حال تواجد والدته بمحل سكنهما تلاحظ لها من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل تواجد المتهم وبصحبته آخر محاولين فتح باب المنزل بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وبمواجهة المتهم المذكور إعترف بشروعه فى إرتكاب واقعة السرقة بأسلوب كسر الباب بالإشتراك مع (عاطل – مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الأخير وأمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها

وإعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب وأقرا بإرتكابهما 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص – مقيمون بالقليوبية) وبحوزتهم بعض المسروقات المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.