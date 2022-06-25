اليوم.. استمرار معرض محافظة القاهرة للحرف اليدوية التراثية بمدينة نصر

يستمر اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي، معرض الحرف اليدوية التراثية الذي افتتحته محافظة القاهرة بحديقة اللوتس بمدينة نصر الخميس، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وإحدی الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة .



وأضاف محافظ القاهرة أن الحفاظ على الحرف التراثية للقاهرة التاريخية يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية مما أسهم فى انضمام مصر إلى شبكة المدن الإبداعية باليونسكو فى مجال الحرف التراثية والفنون الشعبية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لتسويق منتجات الحرفيين كما تقدم محافظة القاهرة الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية .

المعرض يضم ديكورات منزلية يدوية و أعمال خشب وتطعيم للأكسسوار بالنحاس والأحجار الكريمة ، ومنتجات خان الخليلى وسجاد ، ومعروضات نوبية ، وديكوباج ومفروشات يدوية ومنتجات تجميل طبيعية .