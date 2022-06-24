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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صور.. أشرف حكيمي يقضي إجازته الصيفية في المغرب

اشرف حكيمي
اشرف حكيمي

 

 

يقضي النجم المغربي أشرف حكيمي عطلته الصيفية خلال الفترة الحالية عقب انتهاء موسمه مع فريقه باريس سان جيرمان.


وحرص حكيمي على مشاركه متابعيه عبر حسابه علي انستجرام صور أثناء قضاء عطلته فى المغرب، نالت اعجاب متابعيه.

 

وكان نادي باريس سان جيرمان أعلن مطلع شهر يونيو الجاري تعيين البرتغالي لويس كامبوس مستشارا رياضيا للفريق الأول لكرة القدم.

 
يذكر أن كامبوس هو مكتشف النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي، خلال فترة عمله بنادي موناكو، بالإضافة إلى العديد من النجوم مثل فابينيو وبرنادو سيلفا وميندي.

IMG_٢٠٢٢٠٦٢٤_٢٠٣١٥٧
IMG_٢٠٢٢٠٦٢٤_٢٠٣١٥٧
الإجازة الصيفية أشرف حكيمي باريس سان جيرمان يقضي اجازته الصيفية النجم المغربي

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