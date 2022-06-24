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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: مستعدون لتقديم استشارات بشأن ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده على استعداد لتقديم خدماتها الاستشارية في محاولة تعيين وترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيبحث مسألة التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا في اجتماع مع نظيره الأذري جيهون بيراموف.

وأوضحت أن كبير الدبلوماسيين الروس وصل إلى باكو، أمس الخميس، قادمًا من طهران واجتمع مع الرئيس الأذري إلهام علييف مساء أمس، حيث أعرب عن استعداد بلاده للمساهمة في محادثات التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان بموافقة الجانبين.

وأشارت "تاس" إلى أن لافروف أعرب عن استعداد موسكو لتقديم خدماتها الاستشارية في عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ومن المقرر أيضًا أن يناقش وزيرا الخارجية بالتفصيل تنفيذ الاتفاقات الخاصة بإقليم "ناجورنو كاراباخ"، والتي تم التوصل إليها بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان في عامي 2020 و2021. 
يُشار إلى أن الرئيس الأذري صرح في وقت سابق بأن باكو عرضت علانية على يريفان المُضي قدمًا في إبرام معاهدة سلام "لإنهاء المواجهة، والاعتراف بوحدة الأراضي والسيادة وتعلم العيش كجيران مرة أخرى".

يُذكر أن الاشتباكات تجددت بين باكو ويريفان في الـ27 من سبتمبر عام 2020 مع وقوع معارك عنيفة في إقليم "ناجورنو كاراباخ" المتنازع عليه بين البلدين، وشهد الإقليم أعمال عنف في عامي 2014 و2016 وفرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين قتلى وجرحى.
 

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