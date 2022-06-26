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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحديات كبيرة تنتظر الفراعنة في ثاني أيام دورة ألعاب البحر المتوسط

بعثة مصر في دورة
بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط

يشهد اليوم الأحد منافسات قوية للفراعنة فى ثانى أيام دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التى تفتتح اليوم وتستضيفها مدينة وهران الجزائرية وتستمر حتى 5 يوليو المقبل، على صعيد رياضات الكاراتية والكرة الطائرة والريشة الطائرة والمصارعة وتنس الطاولة والملاكمة والجمباز.

الكاراتيه

وتشهد منافسات الكاراتيه خوض السباعى ريم أحمد وزن 50 كجم وأحلام حمدى وزن 55 كجم و عمرو علاء وزن 60 كجم و أحمد أيمن وزن 67 كجم و سلمى نسيم في وزن 61 كجم و عبد الله ممدوح فى منافسات وزن 75 كجم و فريال أشرف في وزن 68 كجم .

منتخب الطائرة

و يلتقى منتخب مصر لرجال الطائرة نظيره إيطاليا في التاسعة والنصف صباحا، بينما تتنافس السيدات أمام مقدونيا في الواحدة ظهرا، بينما تشهد منافسات زوجي الريشة الطائرة خوض أدهم حاتم و أحمد صلاح منافسات دور الـ 16  و على صعيد السيدات ضحى هاني ونور يسرى.

المصارعة

فيما تشهد منافسات المصارعة لعب كل من، هيثم فهمى وزن 60 كجم و عماد أشرف وزن77 كجم و عبد الرحمن أحمد وزن 67 كجم  و نور الدين هانى وزن 87 كجم وعبد اللطيف منيع وزن 130 كجم.

الملاكمة

أما الملاكمة فيخوض منافسات كل من، عصام أمين وزن 63 كجم و عمر خالد وزن 57 كجم و عمر عبد العزيز وزن 69 كجم و مصطفى فهمى وزن 60 كجم و أحمد أسامة وزن 52 كجم .

تنس الطاولة

كما تبدأ اليوم منافسات تنس الطاولة ، حيث يخوض منتخب الرجال أول لقاء فى تمام الحاديو عشر صباحا و منتخب السيدات فى تمام الثانية عشر ظهرا ، بينما تقام اليوم تصفيات الأجهزة الفردى جمباز حيث يلعب كلا من ، زينة إبراهيم و جنا هانى و جنا عادل و جنا ابو الحسن و نور أمير 

184 لاعبا يمثلون مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط في 19 رياضة

تشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بـ 184 لاعبا ولاعبة في 19 رياضة حيث حضرت بعثة مصر إلى مدينة وهران ظهر يوم الخميس الماضي على متن طائرة خاصة.

الاتحادات المشاركة في الدورة تشمل  ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3 3x والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن المشاركة اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم. 

البعثة المصرية في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط

دخلت البعثة المصرية طابور العرض في حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19 التي تستضيفها مدينة وهران بالجزائر والذي أقيم مساء أمس  السبت بإستاد المركب الرياضي الأولمبي بمدينة وهران.

وحمل علم مصر في حفل الافتتاح فريال أشرف، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه وصاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو وسيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو .

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