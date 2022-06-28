عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 28-6-2022

صدى البلد

أظهر سعر الذهب  اليوم الثلاثاء استقرارا، في منتصف التعاملات، حيث سجل سعر عيار 21  والذي يعد الأوسع انتشارًا  في السوق المصرية حيث سجل1001 جنيه للبيع و 1003 جنيهات للشراء .

وأظهرت معظم أسعار الذهب و المشغولات الذهبية، استقرارا مع أول التعاملات  بعد أن تراجع أمس بمقدار 3 جنيهات  علي الأقل في المتوسط علي مستوي المشغولات الذهبية  لدي  محلات الصاغة.

بعد التراجع الأخير.. لماذا يهتم المصريون بـ سعر الذهب | تفاصيل

المصنعية محددة للمعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-6-2022

سعر الذهب اليوم

 

وبحسب ما جاء بتقرير موقع إيجيبت جولد برايس ، فقد بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى فئة 1144 جنيها للبيع و 1146 جنيها للشراء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى  ما يقارب نحو 858 جنيها للبيع و 860 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة 667 جنيها للبيع و 669 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8008 جنيه  للبيع و8024 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي35.6  ألف جنيه للبيع  و 35.65 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي1.144 مليون جنيه بيعا،  1.146 مليون جنيه للشراء.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر

 

الذهب ملاذ آمن


تعد سعر الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم
 

وكشفت تقريرالمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع  صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

سعر مصنعية الذهب والدمغة سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في مصر اسعار الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ وهمي وجثة مشوهة.. القصة الكاملة لقتل مستشار لزوجته المذيعة شيماء جمال

عاوز محل قلل رخيصة.. نجيب ساويرس يسخر من استقالة هاني شاكر

أعلى سعر لـ الدولار اليوم الثلاثاء 28-6-2022

طارق الشناوي: هاني شاكر أذل مطربي المهرجانات.. وجعلنا أضحوكة بعد مطالبته بتغيير أسمائهم

تحديد مكان وهوية مصور امتحان فرنساوي الثانوية العامة

من 24 حتى 31 الجاري..المالية تصرف مرتبات شهر يوليو في هذا الموعد

حكم الحجاب وهل فرض على المرأة ؟ الأزهر يجيب في 7 نقاط تزيل الشكوك

شيماء جمال توجه رسالة غامضة لـ متابعيها في آخر ظهور لها قبل وفاتها| فيديو

ترشيحاتنا

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب تهميش علي زين بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا

لأول مرة.. استعراض نتائج بحث حول تحليل خطاب الرئيس السيسي للخارج

كرة يد وملاكمة.. أهم منافسات البعثة المصرية اليوم في دورة ألعاب البحر المتوسط

إرادة وطن .. القوات المسلحة تحتفل بثورة 30 يونيو

المستشار بهاء الدين أبو شقة لـ صدى البلد :الحوار الوطني يرسخ للديمقراطية الحقيقية.. أطالب بنص دستوري يعطي مزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ.. ولولا المشروع الطموح للرئيس السيسي لأعلنت مصر إفلاسها

أوريجي يخضع للكشف الطبي في ميلان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيها.. الملكة إليزابيث تتسلم مفاتيح إدنبرة في افتتاحها أسبوع هوليرود

مشروع وادي الفن..خطوة جديدة للسعودية لتحقيق الريادة التراثية والثقافية في منطقة العلا

مشاغبة حتى الموت.. شيماء جمال اشتهرت بمذيعة الهيروين وقُتلت بلا رحمة

5 ملايين جنيه.. قضية تعويض ضد عريس هندي من صديقه لسبب صادم

فيديو

هل المرض وراء غياب عبلة كامل؟ لميس الحديدي تجيب |فيديو جراف

بلغ عن اختفائها .. مسؤول بالسلك القضائي يتخلص من زوجته المذيعة .. فيديو جراف

اعتداء مجحف .. إثيوبيا تعدم 7 سودانيين والخرطوم ترد .. فيديو جراف

12 حالة جديدة.. هل ينجح المصريون في إنهاء معاناة الأطفال من ضمور العضلات الشوكي “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

بطلة حكايتي

أحمد إبراهيم

المنصورة وطن لكل عربي!!

نسرين حجاج

القيسوني.. نموذجا فنيا

عمرو الحديدي

إلى الأقوياء

إلهام أبو الفتح

ومن الحب ما قتل

كريمة أبو العينين

الرذيلة والفراغ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ