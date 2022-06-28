سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 28-6-2022

أظهر سعر الذهب اليوم الثلاثاء استقرارا، في منتصف التعاملات، حيث سجل سعر عيار 21 والذي يعد الأوسع انتشارًا في السوق المصرية حيث سجل1001 جنيه للبيع و 1003 جنيهات للشراء .

وأظهرت معظم أسعار الذهب و المشغولات الذهبية، استقرارا مع أول التعاملات بعد أن تراجع أمس بمقدار 3 جنيهات علي الأقل في المتوسط علي مستوي المشغولات الذهبية لدي محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وبحسب ما جاء بتقرير موقع إيجيبت جولد برايس ، فقد بلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى فئة 1144 جنيها للبيع و 1146 جنيها للشراء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى ما يقارب نحو 858 جنيها للبيع و 860 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة 667 جنيها للبيع و 669 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8008 جنيه للبيع و8024 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي35.6 ألف جنيه للبيع و 35.65 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي1.144 مليون جنيه بيعا، 1.146 مليون جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر

الذهب ملاذ آمن



تعد سعر الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم



وكشفت تقريرالمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.