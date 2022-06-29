أول فيلم كرتون عن 30 يونيو.. حكاية وطن صنعته طفلة الأسمرات

انتهت الأسمرات من الاستعدادات الخاصة، باحتفالية ثورة 30 يونيو والتي سيعرض خلالها فيلم “حكاية وطن” عن ثورة 30 يونيو، للاعلامية رضا الكرداوي، ويشارك فيه أطفال الأسمرات.

كما سيعرض اول فيلم كرتوني عن إنجازات الثورة والذي صنعته الطفلة زينب الأكرت ، ويعد فيلم الاكرت أحد اهم نتاجات مبادرة الكرداوي ( تعليم الأطفال عن طريق افلام الكرتون والتي يصنعونها بأنفسهم).

ويجري العمل الان للانتهاء من اللمسات الأخيرة للأنشطة الفنية والثقافية لابناء الاسمرات والتي سيتم عرضها لأول مرة احتفالا بذكري بثورة ٣٠ يونيو، كما سيكون هناك معروضات متميزة( اليوم المفتوح) للسيدات الاسمرات والمرأة العيلة من خلال الهيئة القوميه للخدمات المتكامله.

ويأتي احتفال مصر فى ٣٠ يونيو بالثورة المجيدة التى سطرت خلالها جماهير الامة بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق.

وتمثل ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ مصر، حيث تشهد ميلاد جمهورية جديدة، تضمن حياة كريمة للمواطن، تشعر من خلالها كل الطبقات بالتنمية في البنية التحتية والتعليم والصحة، فضلًا عن تمكين الشباب، كما تم تمكين المرأة وتم توفير فرص لكل من يتطلع لعمل جيد بفضل مشروعات التنمية الجديدة، وأيضا إعادة بناء البنية التحتية.

وغيرت ثورة 30 يونيو مجرى أحداث التاريخ المصرى الحديث، حيث كتبت مسار جديد من مسارات العمل الوطنى ، لتنطلق مسيرة التنمية الحديثة على كل المستويات وترتكز على دعائم قوية من التلاحم الشعبى لمجابهة التحديات، ويقف التاريخ كثيرا أمام ثورة ٣٠ يونيو المجيدة وستظل حية فى ذاكرة كل الأجيال لما قامت به من ترسيخ لمبتدئ الجمهورية الجديدة.

حكاية وطن