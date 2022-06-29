عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي : ارتفاع أرصدة قروض العملاء لـ 3.348 تريليون جنيه

صدى البلد

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال مارس الماضي بنحو 172 مليار جنيه لتسجل 3.348 تريليون جنيه مقابل 3.176 تريليون جنيه في فبراير السابق عليه.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي اليوم /الأربعاء/ إلى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة زاد بنحو 69 مليار جنيه ليبلغ 1.262 تريليون جنيه، منها 862 مليار جنيه بالعملة المحلية، و400.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.085 تريليون جنيه، منها 1.820 تريليون جنيه بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 47.9 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 452.4 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 211.2 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 454.5 مليار جنيه

txt

5 جنيهات.. فرض رسوم سحب على ماكينات البنوك الأخرى

txt

ارتفاع صادرات المناطق الحرة خلال الربع الثاني من 2021 / 2022 لتبلغ 1.330 مليار دولار

 فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 654.1 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 265.3 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.9 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 127.1 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 15.2 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 106.9 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 12 مليار جنيه.

من جانب آخر، أشار البنك المركزي الى ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، لتصل 3.549 تريليون جنيه مقابل 3.350 تريليون جنيه.


وأوضح أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 3.365 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 308 مليارات جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 160 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 22.194 مليار جنيه.


وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 2.948 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 2.804 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 144.1 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 600 مليار جنيه تضمنت 561.1 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 39.2 مليار جنيه

القروض البنك المركزي قطاع الاعمال القطاع الحكومى الاوراق المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التذاكر تبدأ من 15 جنيها.. مصادر: القطار الكهربائي الخفيفLRT ينطلق رسميا الأحد

حكايات مروة عزام.. أغرب وأجمل مواقف تعرض لها متابعي البرنامج المثير.. شاهد

الإطاحة بالحضري وشوقي .. مفاجأة في جهاز منتخب مصر الجديد

كفن بدل لبس العيد..والدة شيماء ضحية الجيزة: بنتي ملهاش ذنب راحت غدر..فيديو

جوز خالتي حاول يتحرش بيا.. فتاة تروي تهديدها بالقتل في المنصورة |فيديو

خبراء يبشرون بمفاجأة مدوية: انخفاض كبير بأسعار الهواتف الذكية الفترة المقبلة

استنوني قريب.. آمال ماهر تكشف سبب اختفائها في كلمة مصوّرة لجمهورها |شاهد

كذبة شهر العسل.. والدة المذيعة شيماء جمال تكشف تفاصيل مؤلمة..فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| قرارات عاجلة من اتحاد الكرة.. الوداد بطلاً للدوري المغربي للمرة الـ22

بوتين: استعدادات الناتو لمواجهة روسيا قائمة منذ عام 2014.. فيديو

لماذا أعلنت دار الإفتاء المصرية رؤية ذي الحجة متفقة مع السعودية؟ اعرف الضوابط الشرعية

الأهلي يتلقى خسارة قاسية من سموحة 3-2 فى مباراة مثيرة بالدوري

روسيا تتعهد بالرد على زيادة الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا

شراكات استثمارية ضخمة لتنمية المنشآت الفندقية لوزارة قطاع الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الرقاق بـ اللحمة المفرومة

لوسي: الجمهور يثق باسمي.. والجدعنة صفة تجمعني بشخصية زينب في الحفيد (حوار)

9 أفكار لـ ديكور المنزل بميزانية بسيطة

بعد اختفاء 8 أيام| تفاصيل العثور على طفل حي بالمجاري في ألمانيا

فيديو

عالم افتراضي.. برازيلية تتزوج وتنجب من دمية.. تفاصيل

ثمنه 138 مليون جنيه.. احتراق يخت فاخر بشكل مفاجئ ببريطانيا |فيديوجراف

أحضان وتقبيل اليد والقدم.. رياضيون يردون الجميل لأمهاتهم في ملاعب التتويج| فيديوجراف

حراس السماء.. القوات المسلحة تحتفل بالعيد الـ 52 لقوات الدفاع الجوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صور يا زمان

نجاة عبد الرحمن

التوحد وإنجازات 30/6

عبد المعطى أحمد

يا رايحين للنبى الغالى

علاء حيدر

بلورة موقف عربي موحد

طارق إسماعيل

اليسار المصري ودعوة للحوار

عصام الدين جاد

بطلة حكايتي

أحمد إبراهيم

المنصورة وطن لكل عربي!!

نسرين حجاج

القيسوني.. نموذجا فنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ