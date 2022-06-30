محافظ المنيا يتفقد معرض "العيد فرحتنا" وأعمال تطوير سور وممشى الإبراهيمية

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا معرض "العيد فرحتنا" بشارع المحطة بحي وسط المدينة، لتوفير اللحوم البلدية والسودانية والأسماك والسلع الغذائية والملابس الجاهزة الأحذية، بأسعار مخفضة، تتراوح بين 20% الى 30%، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، للتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال عرض كافة المنتجات بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

رافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، المهندس نيازي مصطفى مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة، محمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة، المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق والكباري، والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن إقامة تلك المعارض تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المعارض طوال العام ولمشاركة المواطنين في الأعياد والمناسبات، من خلال توفير كافة الاحتياجات بأسعار تنافسية مناسبة وضمن خطة المحافظة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق.

على هامش جولته، تفقد "القاضي" أعمال تطوير سور وممشى ترعة الابراهيمية، على طريق القاهرة أسوان الزراعي، بحي غرب المدينة، بطول 2 كم، لمتابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

