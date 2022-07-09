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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ناشئات منتخب مصر لكرة السلة يحققن الفوز الأول في كأس العالم بالمجر

صدى البلد

حقق منتخب مصر لناشئات كرة السلة تحت 17 عاما بقيادة المدير الفني عماد محمود فوزًا مهمًا في أولى مباريات المنتخب بكأس العالم تحت 17 عاما أمام منتخب كوريا الجنوبية.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية 75-73 في بطولة كأس العالم المقامة بالمجر من 9 حتى 17 يوليو الجاري.

وانتهى الربع الأول من المباراة بتقدم المنتخب المصري بنتيجة 17/12 قبل ان ينهي المنتخب الكوري الجنوبي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 33/26.

وتمكنت ناشئات الفراعنة من العودة في النتيجة مرة أخرى والتقدم في الربع الثالث بنتيجة 54/51 قبل ان ينهين اللقاء لصالحهن بنتيجة 75/73.

ويقع المنتخب المصري فى المجموعة الثالثة مع ، كلاً من  كندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، ومن المقرر ان تقام المواجهة مع منتخب اسبانيا في الثانية والنصف ظهر غدا الاحد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر عماد محمود المدير الفني، هاني حسن المدرب العام، خالد جبر ونهال سعد مدربين، آلاء خالد إداري، أسماء سيد علاج طبيعي، محمد جابر محلل أداء، محمود فرج مدرب أحمال.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد

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