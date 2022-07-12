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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 12-7-2022

خضروات
خضروات

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 12-7-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم


وصل سعر الطماطم إلى  3 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 4 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 2.25 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 8 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 4.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 9 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة


ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.75 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2.75 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 6.5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5.5 جنيهات، والألوان بـ 9 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 5 جنيهات.


أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور


وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 6 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 20 جنيها، والثوم بـ 17 جنيها، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر  الخس إلى 15 جنيها.
 

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أسعار الفاكهة اليوم الأحد


وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 5 جنيهات، والجريب فروت إلى 12 جنيهات، والليمون البلدي بـ 18 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيها، والتفاح المصري 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8.5 جنيهات للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 8.5 جنيهات.

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سعر الفاكهة اليوم


كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، و البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 6 جنيه.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 35 جنيها، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 10 جنيهات للكيلو، بينما سجل برقوق هوليو 40 جنيها للكيلو، و برقوق سنتا روزا وصل إلى 25 جنيهات للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم
وسجلت المانجو الهندي 23 جنيها للكيلو، و المانجو الزبدية 17 جنيها للكيلو، ووصلت المانجو البلدي  إلى 11 جنيهات للكيلو.  

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