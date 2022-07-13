اخوات وأصحاب وأسر .. حوادث الغرق في بني سويف تحزن أهلها

يعتبر نهر النيل في بني سويف المتنفس الأكبر للأسر والشباب ونزهة مجانية خلال فصل الصيف، لاسيما أيام اجازات عيدي الفطر والأضحى المباركين، وفى بنى سويف حيث يتوافد عليه الآلاف من الأطفال والشباب، ومنهم من يهرعون إلي مياهه يومياً طوال شهور الصيف ويلقون بأجسادهم فى مياهه، فنهر النيل، هو المتنفس الوحيد للملايين من سكان القرى وبعض المدن المطلة على النهر ومعظمها تخلو من الأندية الرياضية.

وعلي الرغم من أن السباحة فى النيل مجانية، ولكنها فى الحقيقة أغلى من كل حمامات السباحة فى العالم، لأن السباحة لها ضريبتها إما الغرق وضياع العمر كله، أو التهديد بالإصابة بالبلهارسيا وقضاء سنوات فى أحضان مرض ينهش الجسد فى صمت.

ففي مدينة بني سويف والمدن التابعة للمحافظة والمطلة علي النيل وأشهرها الفشن وببا والواسطي فالنهر للشباب وفي القري الترع للصغار.

فطوال شهور الصيف، تتحول الترع إلى مصايف ، هربًا من الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة، كما يلجأ الكبار من الشباب لنهر النيل كملاذٍ يخفف من حدة حرارة الشمس.

ويقول محمد طبانة من احدي القري المطلة علي النيل ببني سويف :"إن نهر النيل والترع يعتبران مصيف أهل القرى من الأطفال والشباب والكبار بسبب الطقس الحار، ونتيجة لعدم مقدرة بعض الأسر على الذهاب للمصايف بالمدن الساحلية، فيقفز الأطفال فى الترع للتغلب على الحرارة الشديدة، بينما يذهب الشباب والكبار إلى نهر النيل" .

ويقول نادي سالم طفل من قرية بني سليمان الشرقية : ارتفاع درجة حرارة الجو تدفعنى وأصدقائى للقفز فى مياه النيل وللتسابق من أجل القفز الأسرع داخل المياه ومدة الغطس تحت الماء ، وهو ما يمثل متعة أيضاً خلال اللعب فى مياه النيل .

ويتنافس البعض على الغطس لأكبر مدة ممكنة، والبعض يتباهى بطول مسافة سباحته فى المياه وهناك بعض الشباب يقومون بعمل مراهنات مالية على السباحة داخل العمق وكأنهم فى مسابقات داخل حمام سباحة.



ومن أشهر الحوادث لغرق الشباب والصبية في نهر النيل واخرها 3 حوادث متتالية خلال شهر منقض وأعظمها واشهرها غرق 2 أشقاء من قرية الزرابي مركز الفشن جنوب المحافظة

شهد مركز الفشن جنوب المحافظة حادث غرق شقيقين وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمساعدة الأهالي من انتشال جثمان شقيقين لقيا مصرعهما غرقا أثناء قيامهما بتطهير أرض زراعية من الحشائش، بقرية الزرابى التابعة لمركز الفشن محافظة بني سويف .

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف تلقي إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية بتعرض محمد عيد أمين 30 سنة وشقيقه علاء 25 عامًا ويقيمان قرية زرابي دير الحديد للغرق في مياه النيل بمركز الفشن جنوب المحافظة، أثناء قيامهما بتطهير قطعة أرض زراعية من الحشائش.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري واستطاعوا بمساعدة الأهالي من انتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



كما انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل بين قريتي عزب الفنت وكفر درويش بمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة الإنقاذ النهري، يفيد بورود بلاغًا بغرق شاب في مياه النيل بين قريتي عزب الفنت وكفر درويش بدائرة مركز شرطة الفشن.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وتمكنت من انتشال جثة الشاب الغريق، وتبين أنه يدعى "محمد احمد عبدالعظيم" ١٩ عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء مفتش الصحة المختص، وإصدار تصريح الدفن وتسليم جثة الشاب المتوفي إلي أهليته لدفنها بمقابر الأسرة.

واليوم الاربعاء تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بنى سويف، ، من جهودها للعثور على جثة عامل سقط من أعلي كوبري النيل العلوي بمدينة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بسقوط عامل من أعلي كوبري النيل العلوي بمدينة بنى سويف وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة وجار البحث عنه ونقله لمشرحة المستشفى.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وبالبحث والتحريات تبين أن الشخص ويدعي "عمر ا.ح" 47 سنة، ومقيم بقرية سدس التابعة لمركز ببا ومازال البحث جاريا للعثور على جثته فى مياه نهر النيل ومعرفة سبب سقوطه.



وغيرهم من الحوادث التي لم ولن تنقطع خلال استحمام الشباب في مياه نهر النيل .

