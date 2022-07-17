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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

175 ألف جنيه حصيلة سنوات معارك بيبو ومرتضى في ساحات القضاء

بيبو ومرتضي
بيبو ومرتضي

بعد سنوات من المعارك القضائية داخل أروقة المحاكم صدر خلالها أحكام بالبراءة والحبس مع الإيقاف والغرامات والتعويضات، أصدرت  محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية حكما اليوم بإيقاف حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

وبهذا الحكم يصبح إجمالي ما صدر ضد مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك من غرامات وتعويضات فى قضايا السب والقذف ما يقرب من 175 ألف جنيه .

والجدير بالذكر أن محكمة جنح العجوزة كانت فصلت فى المعارك القضائية المشتعلة بين الكابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك حيث أصدرت 4 أحكام بحق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؛ الأول بتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدني 40 ألف جنيه في 4 قضايا سب وقذف.

 

كما غرّمت المحكمة، منصور 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويض ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم 24788 لسنة 2021 جنح العجوزة والمقامة من محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور.

 

وأيضا غرّمت المحكمة، منصور 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع التعويضات ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم 24790 لسنة 2021 جنح العجوزة والمقاومة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.

 

كما غرّمت المحكمة، مرتضى منصور 15 آلاف جنيه وإلزامه بدفع تعويض وقدره 10 آلاف جنيه ورفض الدعوى المدنية المضادة في القضية رقم 12872 لسنة 2021 جنح العجوزة المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.

 

وفي القضية الرابعة غرّمت المحكمة، مرتضى منصور 15 آلاف جنيه وإلزامه بدفع تعويض 10 آلاف جنيه ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم 12878 لسنة 2021 جنح العجوزة المقاومة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.

 

كما برأت محكمة جنح العجوزة، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فى أحدي القضايا.

 

وأقام رئيس النادي الأهلي، دعوى يتهم فيها مرتضى منصور بسبه وقذفه، وأصدرت المحكمة في حقه حكمها.

مستأنف القاهرة الاقتصادية مرتضى منصور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

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