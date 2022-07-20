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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

اتجوز الفيل أبوو زلومة ولا أرجع لحسام حبيب.. كل ما قالته شيرين عبد الوهاب عن زوجها السابق

صدى البلد

في ساعات معدودات، استطاعت المطربة شيرين عبدالوهاب، احتلال الترند، بعدما كشفت عن تفاصيل خلافها مع زوجها السابق حسام حبيب، مؤكدة أنها تعرّضت على يديه لجميع صنوف الأذى المادي والمعنوي.
واعتذرت شيرين في تصريحات تليفزيونية، لجمهورها على "تصريحات كاذبة أدلت بها لتجميل صورة حسام حبيب والحفاظ على علاقتهما".

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آسفة إني كذبت

قالت شيرين في اتصال تليفوني مع الإعلامية لميس الحديدي: "أنا آسفة إني بتكلم في موضوعي، الناس أكيد عندها مشاكل كبيرة وأهم مني".

وأضافت: "أنا حاسة إن موضوعي بوّخ، وبما إن الناس شاهدة من الأول، فأنا في البداية عايزة أتأسف وأستغفر ربنا على الكذب اللي كذبته علشان أجمَّل صورة إنسان، كذبت مع إن دي أكتر حاجة ربنا مبيحبهاش وأنا بالذات لا أحب الكذب".

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تفاصيل أزمتها مع حسام حبيب

وسردت شيرين تفاصيل أزمتها مع حسام حبيب، قائلة: "أنا ست قاعدة مع بناتي بعد 4 سنين شايفين الويل، قلنا نسافر الساحل الشمالي ونرجع نتبسط، بناتي وأنا نفسيتنا تعبانة ومكناش عايشين تقريباً، وكنت عايشة مع زوج مبيشتغلش تقريباً ومبيخرجش، كنت عايشة 24 ساعة في غرفة نومي، مبعملش حاجة، قاعدة وبس".

وأضافت: "أنا أخطأت في حق نفسي، وعارفة، بس سعيت إن الست المشهورة تبقى إنسانة متجوزة وتحافظ على بيتها، كنت فاكرة كده، لكن ده مكانش بيت، دي كانت مصيدة فئران"، مشيرة إلى أنها تلقت إخطارًا بـ"سرقة سيارتها التي كتبتها باسم حسام حبيب" أثناء وجودها في الساحل الشمالي.

وأوضحت: "أنا كتبت العربية باسمه كحركة أصول علشان لما لجنة مرور توقفه ويطلع الرخص ميبانش إنه ماشي بعربية مراته، وهو قال لي هاعمل لك توكيل بالبيع علشان يضمن لي حقي، الواد الحقاني اللي مبيقبلش على نفسه حاجة، وفي الآخر طلع كلام في الهوا وتمثيل".
 

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"كذبت لتجميل صورته"

وكشفت شيرين الأسباب وراء تصريحاتها "الكاذبة"، قائلة: "كل الناس عارفة إني كانت بحاول أجمّل صورته، الناس مش عبيطة وعارفة كل حاجة، وعارفة إني كنت بكذب علشان أجمّله، وأنا ست كنت عايشة مع راجل تقريبا مبيشتغلش ومبيروحش يشوف أهله ولا صحابه ولا بيخرج، ومعندوش غير حب الامتلاك، وفضلت جنبه على أمل النجاح وعدم الفشل، وأنا خدامة الراجل اللي أعيش معاه".

وتابعت: "بعد كورونا اتدمرت على إيد حسام، وشغلي مكنش بيتعمل، وهو إنسان مودي جدًا، وخسرني كل الناس، أخويا وأختي وأمي وأصحابي وسواقي والشغالة بتاعتي، وحسسني إن الدنيا كلها تآمرت ضدنا وضد علاقتنا، وأنا صدقته مع إن الحقيقة مش كده، ده شخص لازم يتعالج نفسياً لأنه عنده حب امتلاك، عايزني قدامه وخلاص، ولو عملت فرح أو إعلان ناجح ينكد عليّا، وابقى تريند وقاعدة في خناقة في البيت".

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"ضرب وسحل وشتيمة"

وكشفت شيرين عن تعرضها للضرب والسحل على يد حسام حبيب، قائلة: "شوفت خناقات كان فيها ضرب وسحل على الأرض وشتيمة مفيش إنسانة تقبلها على نفسها، ولما اتطلقت حاولنا نرجع تاني، وقلنا ندي فرصة تاني بشرط إني نعيش في بيت تاني ونبعد بناتنا عن المشاكل ونشتغل، وكان البيت عندي كبير".

واضافت: "هو كان بيتردد على البيت وكنت أؤهل بناتي إنه لسه في حياتنا، لحد ما الوعود اختفت من تاني والمشاكل وقلة الأدب رجعت من غير سبب".

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كواليس قص الشعر

وسردت شيرين كواليس قص شعرها، قائلة: "اتطلقت لما قصيت شعري طلاق بائن، ولما هديت حسيت إني مش قادرة أستغنى عنه، وإني ممكن اديله فرصة تانية وأبعد عن الفجر في الخصومة، علاقة الزواج مقدسة جدا ولازم نحافظ عليها، وأنا كنت بحبه وفاكراه ابني مش جوزي بس، واهتميت بيه وعملت له استوديو واشتريت له كل الأغاني اللي عجبته بشيكات باسمي علشان أضمن متروحش منه، وبعدين يتهمني إني تخنت وبقيت شبه أمي، وهو عايز واحدة رفيعة يتباهى بيها قدام الناس".

وأضافت: "لما حاولنا نرجع تاني بالشروط الجديدة، رجع بيتدخل في كل شيء، معندوش شغل وفاضي تماماً، كرهّني في بناتي، وقالوا إن حسام كتّف (قيّد) شيرين وحلق شعرها وعملت مداخلة مع عمرو أديب وقلت إني لسه بحبه وخفت عليه من الناس".

وكشفت شيرين عن تفاصيل قص شعرها، قائلة: "كنا في فندق وكانت فضيحة عامة، كنت زعلانة منه وجالي الفندق وصالحني وبعدين اتخانقنا ووصلت لحالة صعبة وقلت له امشي، قالي لأ نروح للمأذون، قلت له يعني أنا ابقى شيرين عبدالوهاب وقاعدة في فندق ومجرورة علشان اتطلق، طيب ما تروح يا عين أمك تجيب المأذون وتيجي، أو تبقى راجل وتقولي إنتي طالق، فمسكت الماكينة وحلقت شعري".

"كنت فوق وهو تحت"

واعتبرت شيرين أن ما تعرضت له على يد حسام حبيب كان "محاولة منه لهدمها"، قائلة: "أنا كنت فوق وهو كان تحت، هو معرفش يطلع لي فوق فحاول ينزلني تحت، ده تحليلي للي حصل، وأنا آسفة بعد اللي عملته في نفسي وبناتي وجمهوري، وأعتذر لجمهوري اللي كذبت عليه، ولما طلعت غنيت بعد ما حلقت شعري كنت بفكر في بناتي علشان مينهاروش". 

وتابعت: "وبعدين يقولوا لسه بتحبه، حبته عقربة ينام فيها، أنا أحبه ده أنا في حياتي ما اتأذيت من إنسان كده، إنسان قلبه أسود".

وعن إمكانية العودة لحسام حبيب مرة أخرى قالت: "اتجوز الفيل ابو زلومة ولا ارجعله تاني، اتجوز قرد احسن".

أبرز 15 تصريح لشيرين عن حسام حبيب

1 - هو السبب في اني أحلق شعري بسبب أنه كان عايز يجبرني على النزول بقميص النوم خلال تواجدنا في إحدى الفنادق.

2- أسسنا شركة مساهمة كان هو رئيس مجلس إدارتها وكانت محاولة نقرب تاني من بعض بس مرجعناش.

3 - مخلفتش منه عشان ربنا يحميني منه.

4 - عملتله محضر بعدم التعرض لي ولبناتي، وهو انسان خطر  وادعوا الناس انهم يتبولوا عليه اما يشوفوه.

5 – أتجوز قرد أو فيل من حديقة الحيوان أفضل من أني أعيش معاه.

6 - دفعت فلوس الشقة اللي اهل حسام حبيب قاعدين فيها، وحسام مخدش مني فلوس في ايده فكنت بدي حقه لامه.

7 - انا متأذتش من حد في حياتي زي ما شفت من حسام حبيب، وكان شخص أسود من جواه.

8 - جبت عربية وكتبتها بأسمه، راح باعت ناس تسرقها من أمام بيتي، وكان عايز يعملي محضر اني سرقت العربية.

9 - كنت شبه البدر بقت شبه حسن ابو السعود بعد ما عرفته.

10 - عندي فيلم وأغاني جديدة وهاكسر الدنيا الفترة اللي جاية، وفيه اغنية بعد 10 أيام.

11 - لازم أروح أتعالج من أثاره السلبية عليا.

12 - سارة الطباخ ربنا ياخدها وهي من اسباب المشاكل.

13 - سرقني وبكرهه وهو شخص أسود.

14 - انا من القلعة، ولو فكر يأذيني هاروح اولع في بيته.

15 - عشت أسوأ أيام حياتي مع حسام حبيب، ورسالتي لكل الناس انهم يختاروا صح.

ما سبب الانفجار المفاجىء ؟ 

 

شيرين عبد الوهاب زوجها السابق الفيل ابو زلومة حسام حبيب الترند

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