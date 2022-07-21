عيار 21 يسجل 978 جنيها.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 21-7-2022

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الخميس 21-7-2022

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس، على مستوى الأعيرة المختلفة.

الذهب 93-4

سعر الذهب اليوم في مصر



سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 974 جنيها للبيع و 978 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,113 جنيها للبيع و 1,118 جنيها للشراء.

الذهب 850

سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 835 جنيها للبيع و 838 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 649 جنيها للبيع و 652 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم في مصر



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 7,792 جنيه للبيع و 7,824 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 34,619 جنيه للبيع 34,761 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,113,143 جنيه للبيع، و 1,117,714 جنيه للشراء.