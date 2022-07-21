حسين زين يهنئ الإعلاميين بمناسبة عيد التليفزيون المصري

هنأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960.

وتابع "زين"، “إن هذا اليوم الذي انطلق فيه البث التليفزيوني ليقدم أعمالا تضمنت رسالة إعلامية جادة وهادفة رسخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل وقدم رسالة تنويرية تثقيفية من خلال جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي المصري”.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن التليفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وبرسالته الإعلامية شكل وجدان الأمة بإبداعاته وتراثه الفني والثقافي الفريد وأسهمت فى تعزيز بناء الشخصية المصرية.

وأضاف أن أبناء الإعلام الوطني لايزالون يقومون بدورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية تواكب متطلبات العصر والجمهورية الجديدة ويقدمون خطابا إعلاميا يُسهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجديدة التي طرأت على المشهد العالمي، وكيف استطاعت الدولة المصرية من خلال الانجازات التى تحققت والمشروعات القومية العملاقة من تخفيف حدة تلك الأزمات العالمية على حياة المواطن المصري.