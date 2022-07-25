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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يوجه رسالة اعتذار لياسر إبراهيم

زيزو وياسر إبراهيم
زيزو وياسر إبراهيم

حرص  أحمد سيد "زيزو"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تقديم اعتذار إلي ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، على صورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال مباراة القمة.

وكتب زيزو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " : "اعتذار واجب لواحد من الناس اللي أنا بعزها جدًا (ياسر إبراهيم) عن الصورة اللي نزلت، أنا بحترم وبقدر ياسر جدا، الـ mentions كانو كتير جدًا وما خدتش بالي خالص من الصورة، شكرًا".
وكان أحد الجماهير نشر صورة لياسر إبراهيم في لقطة يقوم فيها بالركض وراء أحمد سيد زيزو والذي كان قد مر بالكرة خلال مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك وكانت الصورة بها تهكم ليقوم زيزو بحذفها من الحساب الخاص به وأكد أن نشرها جاء بالخطأ متقدماً باعتذار إلى ياسر إبراهيم.

وحقق فريق الزمالك فوزا مستحقا على نظيره سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 60 نقطة يتصدر بهم المسابقة

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