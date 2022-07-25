عاجل
نشرة الفن.. طرح تذاكر حفل آمال ماهر في العلمين.. ودلال عبد العزيز بفستان زفاف على بوستر تسليم أهالي النشرة الدينية.. جامعة الأزهر تفتح تحقيقا في حريق كلية طب الأسنان.. وهذه علامات رضا الله عن العبد أخبار البرلمان.. 7 حالات محظور التصالح في مخالفات البناء.. ضوابط حصول الموظفين على الإجازات الرسمية موجز السوشيال ميديا.. رسالة مؤثرة من شيرين عبد الوهاب لـ نوال الزغبي.. محمد رمضان يشوق جمهوره لحفل اليونان.. فيفي عبدة تشعل إنستجرام بفيديو رقص أخبار التعليم.. أول أكتوبر بداية العام الدراسي الجديد بالجامعات.. وزير التعليم يكشف 20 معلومة عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون بين العربية للتصنيع واتحاد المستثمرين في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

صدى البلد

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية  تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ,وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الإستيراد.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "إتحاد المستثمرين".

 أشاد "التراس" بخبرات اتحاد المستثمرين ودوره الهام في تعزيز فرص الاستثمار وتطوير وتحديث مجالات الصناعة الوطنية المختلفة ،موضحا  أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ .

 أوضح "التراس" أنه تم الاتفاق علي تلبية إحتياجات إتحاد المستثمرين في العديد من المجالات ومنها نظم الاحتراق في مختلف الأنشطة الصناعية والتطبيقات الخدمية , ومعايرة الأجهزة الصناعية والطبية وتصنيع قطع الغيار للمعدات الصناعية والتحول الرقمي والميكنة والأرشفة الإلكترونية والأنظمة والإلكترونيات  والخدمات الأمنية وأنظمة كاميرات المراقبة والمعامل الهندسية ومختلف أنواع التجهيزات للمستشفيات والمشروعات الهندسية والأثاث ومحطات الطاقة الشمسية والنظم الموفرة للطاقة والمياه والأجهزة الرياضية , والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالدولة.
كما أشار "التراس" أنه تم الإتفاق ايضا علي التعاون في المجالات البحثية المتنوعة ومنها الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية ومعالجة المياه والتصنيع الذكي والهندسة العكسية  ومختلف المجالات البحثية , لافتا إلي تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتطوير نظم التصنيع والإنتاج وايجاد حلول صناعية مبتكرة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا .

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن التدريب العملي وتنظيم الدورات التدريبية في مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية وأكاديمية التدريب بالعربية للتصنيع لرفع مستوي الخريجين طبقا لإحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .

من جانبه , أكد الدكتور مهندس "محرم هلال" رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين, خلال تفقده والوفد المرافق معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع  علي أهمية الإستفادة من خبرات الهيئة فى دعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجات المصانع أعضاء الإتحاد.،لافتا أن العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تصنيع العديد من الآلات والمعدات التى تستورد من الخارج وفقا لمعايير الجودة العالمية .

كما أعرب "هلال " عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلي نماذج تطبيقية , يمكن الإستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة , مشيرا أن هذا التعاون يأتى فى إطار تحقيق مبدأ التكامل الصناعى بين الشركات لزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الإستيراد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ مايوه جريء.. منى فاروق تثير الجدل على البحر.. شاهد

الدولارات تلاحقه في قطر .. قنبلة توقيع بن شرقي للأهلي ورد فعل مفاجىء من الزمالك

باهر النويهي عن صورته مع طالبة المنصورة: ليس عمل فني.. خاص 

زوجة في دعوى خلع: زوجي شاذ وفضحني مع السواقين

فرج عامر: أشرف بن شرقي يوقع لـ الأهلي خلال ساعات

لغز جديد.. صورة لـ نيرة أشرف تظهر مع فنانة معروفة قبل مقتلها

البداية في سيدي عبد الرحمن.. كارثة بيئية تهدد باختفاء الساحل الشمالي

كرتونة البيض تتراجع 18 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

القباج: 29.5 مليار جنيه موازنة بنك ناصر الإجتماعي للعام المالى 2022/2023

أسطول فاخر ومتنوع.. توم كروز عاشق السيارات الكلاسيكية القديمة.. صور

خلال أيام| رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات..تعرف على مبالغ تطوير قطاع النقل

الزمالك يحتفل بثنائية الدوري والكأس بجلسة تصوير

الحربية والبحرية 70 % والجوية 60 % والدفاع الجوي 71 % .. تعرف على تنسيق الكليات العسكرية

عزل نفسه .. معلومات صادمة عن مرض هشام سليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة .. وسحب الملفات 30 يوليو

قلبت السوشيال ميديا.. إطلالات أنثوية جريئة لـ رانيا يوسف أثارت جدلًا

الأسعار مفاجأة | نانسي عجرم تتألق بـ 3 إطلالات لافتة.. أيها أجمل؟

فاروق الفيشاوي.. فارس السينما خسر معركته الأخيرة وفنان أدى له فريضة الحج

فيديو

تعليقات سلبية.. أسرار العلاقة بين باهر النويهي ونيرة أشرف.. فيديوجراف

قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة .. وسحب الملفات 30 يوليو

فاروق الفيشاوي.. فارس السينما خسر معركته الأخيرة وفنان أدى له فريضة الحج

شوبير وسيد عبدالحفيظ.. هل يكمل أبناء اللاعبين القدامى مسيرة آبائهم.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

ما الذي ستكسبه مصر من دخولها في تحالفات اقتصادية مع الروس؟

نجاة عبد الرحمن

ثورة يوليو بعد سبعين عاماً

محمود دياب

هناك بدائل وأفكار يا سادة

إلهام أبو الفتح

ثروة قومية كيف نحافظ عليها

د وجدان النجولي

عن الثانوية العامة.. نظرة تحليلية

مني أحمد

23 يوليو.. ثورة الضباط الأحرار

هند عصام

أخناتون .. الملك المتمرد

رشا عمار

نصائح من شخص مهزوم يعيش حياة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ