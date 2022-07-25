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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

د. محمود ذكى توجيه مشروعات التخرج الطلابية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

إنتاج وقود الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية..مشروع تخرج بـ علوم طنطا

طلاب جامعة طنطا
طلاب جامعة طنطا

ناقشت مجموعة من طلاب كلية العلوم جامعة طنطا مشروع تخرج فى إنتاج وقود الهيدروجين الأخضر باستخدام الخلايا الشمسية، لحل مشكلات الوقود لمصانع "الطوب الطفلة" لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فيها حاليًا.

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أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة  أن توجيه مشروعات التخرج  للطلاب  نحو تحقيق أهداف رؤية مصر  للتنمية المستدامة 2030، يحظى بأولوية قصوى، موضحاً أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يعد أحد أهم الآليات الرئيسية للدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية باعتبار أن الطاقة هى الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة  خاصة فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ  COP 27  خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

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من جانبه أشار الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم إلى أن الكلية تولي اهتماما خاصا بمشروعات التخرج القابلة للتطبيق، بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل واكتساب المهارات البحثية، وخاصة الموضوعات التى تناقش حلولا وأفكار مختلفة ومتعددة لمواجهة التحديات المجتمعية والتكنولوجية والبيئية والصحية. 
 

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أوضح عبدالله الوكيل الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم أن المشروع يعمل على إنتاج وقود الهيدروجين الأخضر من خلال التحلل الكهربائي للمياه مثل مياه البحار، حيث يتم فصل غاز الهيدروجين وهو غاز قابل للاشتعال يتم استخدامه كوقود، وتعد الخلايا الشمسية مصدر الكهرباء في عملية التحلل الكهربي للمياه ما يجعلها مصدرا نظيفا دائما للطاقة، علاوةً على تطوير مواد جديدة باستخدام تكنولوجيا النانو لزيادة كفاءة الهيدروجين الناتج.

ضم الفريق الطلابى عبدالله الوكيل ونورا العطفى وأماني عبدالبر، وتحت إشراف الدكتور الزيني عبيد، والدكتور محمد بركات بقسم الكيمياء.

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جامعة طنطا كهربا التنمية الشاملة العمل التنمية كلية العلوم الطاقة الطلاب وقود هيدروجين مشروع

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