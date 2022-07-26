بعد اتهامها بارتكاب فعل فاضح| أزمات في حياة منى فاروق.. فيديو جراف

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، عادت الممثلة منى فاروق للأضواء مجدداً من خلال مشاركتها بدور نوسة في مسلسل أيام ، لتحاول بدء خطوات فنية من جديد في ظل طموحها وإصراراها على العودة للوسط الفني واستكمال مسيرتها بالتمثيل .

ومع تلك العودة، عادت معها الضجة والجدل على مواقع التواصل الإجتماعي ، لتواجه الممثلة منى فاروق هجوم لاذع من المتابعين على حسابها على أنستجرام، كلما نشرت صورة أو فيديو أو ستوري .

منى فاروق بـ المايوه

مايوه مني فاروق

صور وفيديوهات منى فاروق على مواقع التواصل الإجتماعي تضعها في مأزق جديد، فقد تعرضت خلال الأيام الماضية لعدة انتقادات كان أخرها صورة منى فاروق بالمايوه، والتي نشرتها عبر خاصية الستوري على حسابها على أنستجرام، لتأتي الصورة جريئة تعرضها للهجوم والنقد.

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