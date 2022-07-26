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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب 2003 يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الصومال غدًا

صدى البلد

اختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تدريبه الأخير قبل مواجهة نظيره الصومالى غدًا الأربعاء في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وافتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز بهدف نظيف على نظيره العماني، قبل فوز عمان على الصومال بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة.

يرأس اللواء محمد حلمي مشهور بعثة منتخب الشباب ، ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل والكابتن أحمد ممدوح أخصائي تدليك وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين، علاء سعيد مسؤل المهمات

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